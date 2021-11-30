В Петербурге мошенники завладели 7 авто, не платя за них ни копейки

Злоумышленники подписывали договора и уверяли, что деньги поступят жертвам в течение нескольких дней.

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут мошенники, которые обманывали владельцев автомобилей. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что преступления совершались в 2018 году. Мужчины, вступившие в сговор, придумали схему, благодаря которой завладели семью автомобилями. Через сайты с объявлениями они находили потенциальных жертв, которым предлагали выгодную сделку. Перевести деньги они обещали в течение нескольких дней после подписания документов, после чего пропадали.

«В результате преступных действий 7 потерпевшим причинен ущерб в размере более 3,8 миллионов рублей»,

— говорится в сообщении ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе.