Земля под застройку жилья в Петербурге подорожала в два раза

Земля под застройку жилья в Петербурге подорожала в два раза. Фото: pixabay.com

Земля под застройку жилья в Петербурге подорожала в два раза. Фото: pixabay.com

В текущем 2021 году в Санкт-Петербурге рекордно подорожала земля под строительство жилых зданий. Цены подскочили почти в два раза: так цена одного квадратного метра может достигать 60 тысяч рублей.

Земля под застройку в Петербурге значительно подорожала. Об этом сообщает «РБК Петербург». Повышение цены связано с высоким интересом девелоперов к земельным участкам, которое подогревается желанием собственников получить за земли как можно больше. На первом месте по повышению цены стоят территории, которые предназначены для строительства жилых зданий.

По словам гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, в городе сильный дефицит участков под жилье, из-за чего появление новых предложений вызывает ажиотаж среди девелоперов, готовых брать на себя согласование градостроительной документации. При этом сама стоимость промышленной земли не меняется.

Однако другие эксперты утверждают, что спрос на жилье в ближайшем времени пойдет на спад, поэтому вкладывать деньги в покупку земли не самая хорошая идея.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге также выросла стоимость жилья бизнес-класса. Зафиксировано изменение стоимости на 40%.