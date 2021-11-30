В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 69 человек

В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 69 человек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 69 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 30 ноября. Город находится на третьем месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 26 204 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 275 193 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

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