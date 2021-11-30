В Калининском районе заключили договор с одним дворником-волонтером

В Калининском районе заключили договор с одним дворником-волонтером
Проект проводится в качестве эксперимента. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Остальных желающих ждут на подписание договора до конца дня.

В Калининском районе сегодня, 30 ноября, ЖКС №1 подписал один договор в рамках проекта «дворник-шеринг». Желающих убирать снег в преддверии снегопадов оказалось не так-то много. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Отмечается, что проектом интересовались около двух десятков человек. Из них пятеро заверили, что готовы подписать договор. На данный момент только один из них дошел до ЖКС №1, всех остальных ждут до конца дня. С волонтерами подпишут бумаги, а также проведут им инструктаж.

Известно, что дворники-волонтеры будут убирать детские площадки и парковки. Им заплатят по факту выполненных работ. Пока что проект проводится в качестве эксперимента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в проекте «шеринг-дворник» пришел поучаствовать только корреспондент Мойки78.

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