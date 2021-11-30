Боярский не верит, что «Зенит» может победить в Лиге Европы

Боярский не верит, что «Зенит» может победить в Лиге Европы
Актер Михаил Боярский. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Главный болельщик петербургского клуба старается здраво оценивать ситуацию.

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал шансы любимой команды на победу в Лиге Европы. Он считает, что таковых нет. Об этом пишет Sport24.

Боярский считает, что «сине-бело-голубые» пока не доросли до нужного уровня, чтобы пророчить им первые места на крупных состязаниях. При этом актер не сомневается, что «Зенит» вновь станет чемпионом России, так как соперники слишком слабы и неконкурентоспособно.

«Мне кажется, что «Зенит» ещё совсем не дорос до европейского уровня. По крайней мере, по последним матчам в Лиге чемпионов складывается впечатление, что еврокубки — это просто не наш уровень»,

— отметил Боярский.

Актер добавил, что ему бы хотелось, чтобы у «Зенита» появились достойные противники в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» не оступится и не упустит чемпионство.

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