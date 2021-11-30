Седьмой павильон «Ленэкспо» сворачивает работу в связи со снижением количества госпитализации

В среду, 1 декабря, в седьмом павильоне «Ленэкспо» пройдет заключительная дезинфекция, его работа приостанавливается.

В связи со снижением количества госпитализаций седьмой павильон «Ленэкспо» сворачивает свою работу и будет законсервирован. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Всего за время пандемии в седьмом павильоне «Ленэкспо» проходили лечение 6 356 пациентов, а во время «четвертой волны» — 603 человека.

Однако в «Ленэкспо» продолжает работу пятый корпус. Сегодня в нем проходят лечение 120 человек, из которых 9 в реанимации. На сегодняшнее утро, 30 ноября, в Петербурге свободны более 2 200 коек для лечения коронавирусных больных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 30 ноября, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 69 случаев.