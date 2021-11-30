С видом на лес: первые квартиры камерного проекта «Цветной город. DUOPARK» поступили в продажу

«Группа ЛСР» (девелопер №1 по объемам текущего строительства в Санкт-Петербурге) вывела на рынок первые дома камерного проекта «Цветной город. DUOPARK» в Красногвардейском районе. Отличительной особенностью ЖК являются виды на лесопарк и реку, открывающиеся из окон большинства квартир.

Продажи открыты в домах 1 и 1 а. Цены на старте начинаются от 3,9 млн рублей. Всего «Цветной город. DUOPARK» включает четыре корпуса переменной этажности, которые расположатся между лесополосой и Муринской дорогой вблизи реки Охты.

Квартирография комплекса разнообразна: на выбор предлагаются студии, одно- и двухкомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 20 до 55 кв. метров. Всего в четырех домах ЖК запроектировано более 500 квартир, которые сдадут с полной отделкой.

Также на территории жилого комплекса появятся два паркинга на 95 машино-мест. Внутренний двор будет закрыт от посторонних, а удаленность от кольцевой дороги и тесное соседство с природой обеспечат новоселам тишину и комфорт.

Придомовые территории благоустроят по принципу безбарьерной среды: сведены к минимуму пандусы, ступеньки, поребрики, входы в парадные оформлены на уровне земли, что добавит удобства жителям с детьми и маломобильным гражданам. Их озеленят по ландшафтному дизайн-проекту, планируется высадка деревьев-крупномеров, кустарников, газонов и цветников. Будут оборудованы детские и спортивные площадки с разделением зон по возрастам и тематикам. Все кварталы «Цветного города», частью которого является камерный DUOPARK, свяжет протяженная сеть велодорожек.

Комплекс удобно расположен рядом с КАД, благодаря чему оказаться в других районах города не составит труда. Рядом выезд на Пискаревский проспект — широкополосную магистраль, связывающую район с центром города. Ближайшие станции метро «Академическая» и «Гражданский проспект» расположены в 20 минутах езды на общественном транспорте.

ЖК возводят в рамках масштабного проекта «Цветной город» в Красногвардейском районе. Рядом — кварталы 26 и 19, где уже заселены многие дома, открыт детский сад, а на первых этажах работают магазины и сервисы первой необходимости. В настоящее время завершается строительство школы, в планах — возведение еще нескольких социальных объектов.

Для справки:

ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Екатеринбурге. Портфель недвижимости компании составляет 8,2 млн кв. м рыночной стоимостью 276 млрд руб. (по оценке Knight Frank на 31 декабря 2020). Выручка «Группы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 118 052 миллионов рублей в 2020 году. «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее обыкновенные акции обращаются на фондовом рынке Московской Биржи.