Затраты на новогоднюю елку главной площади Петербурга составят 5,5 млн

В этом году на подготовку к Новому году правительство потратило около 480 млн рублей, при этом затраты на главную елку города составят порядка 5,5 млн рублей.

Из общей суммы затраченных средств 150 млн ушли только на развитие новых проектов и направлений. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

«Ёлка на Дворцовой обойдётся примерно в ту же сумму, что и в прошлом году — может быть, и чуть ниже, так как наша красавица в этом году устанавливается вблизи дороги, поэтому, возможно, не понадобятся дополнительные затраты на тяжёлую технику для её доставки. Затраты на неё составят порядка 5,5 млн рублей», — отметил Рябовол.

Как уточнил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов, изначально на рождественскую ярмарку планировалось потратить чуть больше 100 млн рублей, но из-за возникшей необходимости в экономии сумму решено было сократить до 96 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году фокус внимания будет сосредоточен на украшении Санкт-Петербурга в самых разных его уголках, около 4 тысяч украшений будут находится в разных районах города.