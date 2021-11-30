Для ВСМ построят 4 остановки в границах Петербурга

Для ВСМ построят 4 остановки в границах Петербурга
Для ВСМ построят 4 остановки в границах Петербурга. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург в Северной столице построят четыре остановки.

Кроме Московского вокзала для ВСМ будут сделаны остановки на Обводном канале, в Обухово и Пушкине. Главным пересадочным остается Московский вокзал, где объединят три линии метро, две существующие и одна планируемая. Об этом первый замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Александр Тетерин рассказал на круглом столе «Высокоскоростные железные дороги — триггер развития территорий», сообщает «Деловой Петербург».

Для трех новых дополнительных остановок запланированы специальные подъезды к пунктам. После Московского вокзала идёт остановка «4-й км», которая находится за Обводным каналом, на пересечении с существующим грузовым ходом, который планируется переделать в городскую электричку. Далее следует «Обухово», а последний остановочный пункт — «Кампус», находящийся в Пушкинском районе рядом с планируемым кампусом СПбГУ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для размещения нового вокзала ВСМ не потребуется масштабная реконструкция Московского вокзала в Петербурге.

Александр Тетерин ВСМ ленобласть московский вокзал новости СПб обухово


 

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