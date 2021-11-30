На Дворцовой площади начали готовить место для новогодней ели

На Дворцовой площади начали готовить место для новогодней ели. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

На Дворцовой площади начали готовить место для новогодней ели. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

На главной площади Петербурга начали подготавливать место для будущей новогодней красавицы города. Тридцатиметровая ель украсит Дворцовую площадь 20 декабря.

На Дворцовой площади началась подготовка места к установке новогодней ели. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Рабочие уже расчистили место для новогодней красавицы, площадку огородили. Живая ель прибудет в Северную столицу в начале декабря, как рассказывал директор городского Центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Ель планируется установить 7 декабря, а полностью нарядить ее в новогоднее убранство — к 20 декабря. Высота новогодней ели должна составить 30 метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь Нового года Санкт-Петербург будет преображен более чем 3 800 праздничными элементами во всех 18 районах города.