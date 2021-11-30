«Паровозик» из трех машин образовался на пересечении Косыгина и Индустриального

Тройное ДТП на проспекте Косыгина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Тройное ДТП на проспекте Косыгина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На пересечении проспектов Косыгина и Индустриального произошло массовое ДТП. Машины столкнулись в одном ряду.

Дорожный инцидент случился во вторник, 30 ноября, у станции метро «Ленинский проспект». Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. На кадрах видно, что транспортные средства выстроились в паровозик. Машины отделались незначительными повреждениями, но затруднили и так непростое движение на участке.

По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирам пришлось толкать троллейбус, застрявший в снегу у станции метро «Ленинский проспект».