«С 7 утра»: фуры перекрыли проезд под Шушарами на Московском шоссе из-за заснеженных дорог

&#171;С 7 утра&#187;: фуры перекрыли проезд под Шушарами на Московском шоссе из-за заснеженных дорог
На Московском шоссе собралась пробка из-за буксующих фур. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Московское шоссе оказалось перекрыто из-за буксующих фур. Большегрузы заблокировали проезд под Шушарами, машины не могут выехать со складов в сторону Петербурга.

Петербург после ночного разгула стихии до сих пор не может избавиться от снега на дорогах. Сложная транпсортная ситуация возникла и на Московском шоссе.

«Машины не могут выехать с 7 утра от складов на трассу. Фуры буксуют», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на участке собралась гигантская пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», участок дороги окрасился в бардовый цвет, пробка начинается от пересечения шоссе с Пролетарской улицей.

Пробка на Московском шоссе. Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одно ДТП произошло на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального. Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. На кадрах видно, что транспортные средства выстроились в паровозик. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

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