«С 7 утра»: фуры перекрыли проезд под Шушарами на Московском шоссе из-за заснеженных дорог

Московское шоссе оказалось перекрыто из-за буксующих фур. Большегрузы заблокировали проезд под Шушарами, машины не могут выехать со складов в сторону Петербурга.

Петербург после ночного разгула стихии до сих пор не может избавиться от снега на дорогах. Сложная транпсортная ситуация возникла и на Московском шоссе.

«Машины не могут выехать с 7 утра от складов на трассу. Фуры буксуют», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на участке собралась гигантская пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», участок дороги окрасился в бардовый цвет, пробка начинается от пересечения шоссе с Пролетарской улицей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одно ДТП произошло на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального. Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. На кадрах видно, что транспортные средства выстроились в паровозик. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.