С фонарей в Петербурге свисают сосульки-убийцы

С фонарей в Петербурге свисают сосульки-убийцы
С фонарей в Петербурге свисают сосульки-убийцы. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Циклон «Бенедикт» принес в Петербург снегопад, километровые пробки и сосульки, выросшие на фонарях города.

В городе наблюдается множество ДТП, а также сосульки, притаившиеся на фонарях. Об этом сообщают очевидцы в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сосульки образовались на трубах и фонарях, причем как светодиодных, так и ламповых. Ледяные «украшения» появились на фонарях Александровского парка. В связи с чем прогулка по освященным аллеям может быть рискованной для жителйе города.

Также были замечены сосульки на Бухарестской улице.

«Желательно носить маски и каски», — пишет житель Петербурга в комментариях.

В Северной столице периодически наблюдаются пробки, которые достигают 10 баллов. Согласно прогнозам синоптиков, прекращение осадков пока не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с самого утра Московское шоссе оказалось перекрыто из-за буксующих фур.

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