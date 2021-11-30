В Курортном районе закончен ремонт Советской улицы

Завершены ремонтные работы на Советской улице в поселке Песочный.

Работы, которые проводились на территории Курортного района, входят в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 30 ноября, было объявлено о завершении ремонта на улице Советская. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Еще 26 октября начался ремонт улицы общей протяженностью 520 метров. Подрядчик АО «ВАД» заменил 1 600 квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, 1 070 квадратных метров тротуаров. Кроме того была произведена замена на новый бордюрный камень, и заново нанесена разметка.

К настоящему моменту в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтные работы завершены на 37 адресах города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 многоквартирных домов в поселке Песочный до конца уходящего 2021 года будут подключены к централизованной системе водоотведения.