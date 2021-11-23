В поселке Песочный до конца года 7 домов подключат к централизованной системе водоотведения

Семь многоквартирных домов в поселке Песочный Курортного района Петербурга до конца уходящего 2021 года будут подключены к централизованной системе водоотведения.

Во время рабочего объезда Курортного района, который прошел в сентябре, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил «Водоканалу Санкт-Петербурга» подключить централизованной системе водоотведения семь многоквартирных домов в поселке Песочный. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Весной 2022 года будет восстановлено благоустройство территории, где сейчас ведут ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца 2022 года слушания по градостроительству Петербурга могут проводится в онлайн-формате.