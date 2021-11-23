В поселке Песочный до конца года 7 домов подключат к централизованной системе водоотведения

В поселке Песочный до конца года 7 домов подключат к централизованной системе водоотведения
В поселке Песочный до конца года 7 домов подключат к централизованной системе водоотведения. Фото: "Яндекс.Карты"

Семь многоквартирных домов в поселке Песочный Курортного района Петербурга до конца уходящего 2021 года будут подключены к централизованной системе водоотведения.

Во время рабочего объезда Курортного района, который прошел в сентябре, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил «Водоканалу Санкт-Петербурга» подключить централизованной системе водоотведения семь многоквартирных домов в поселке Песочный. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

К системе водоотведения уже подключены два дома на улице Карла Маркса и на улице Ключевой. Специалисты проложили 215 м сетей. Следующие дома, которыми планируют заняться эксперты — это здания 71, 75а, 77а, 81а, 83а.

При проведении работ прокладываются полиэтиленовые и полипропиленовые трубы диаметром до 250 мм и протяженностью более 500 м. Они имеют длительный срок службы. При этом до этого в домах были проложены старые канализационные сети 1950-ых годов. Они находились в потенциально опасном состоянии.

Весной 2022 года будет восстановлено благоустройство территории, где сейчас ведут ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца 2022 года слушания по градостроительству Петербурга могут проводится в онлайн-формате.

«Водоканал Петербурга» Александр Беглов курортный район ленобласть поселок песочный


 

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