На Дальневосточном проспекте установят светофор на нерегулируемом пешеходном переходе

На Дальневосточном проспекте установят светофор на нерегулируемом пешеходном переходе
На Дальневосточном проспекте установят светофор на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

На нерегулируемом пешеходном проспекте на Дальневосточном проспекте у дома 16 установят новый светофор.

В ноябре 2021 года по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, Комитет по транспорту разработал и реализовал схему организации нерегулируемого пешеходного перехода на Дальневосточном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В составе работ по обустройству временного светофорного объекта будут установлены светофорные колонки на временных железобетонных основаниях с пешеходными и транспортными светофорами, пешеходные ограждения и занижены бортовые камни. До строительства такой конструкции Пешеходный переход с искусственными неровностями призван обеспечить безопасность дорожного движения на данном участке.

Кроме того, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков поручил СПб ГКУ «ГУДОДД» в 2023 году обустроить регулируемый пешеходный переход через вторую проезжую часть Дальневосточного проспекта там, где есть зоны остановок общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Дальневосточном проспекте ограничено движение с 27 ноября по 10 декабря в зоне трамвайных путей. Автомобилисты Петербурга не смогут проехать по зоне трамвайных рельсов на Дальневосточном проспекте от улицы Зольная до улицы Гранитная.

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