Автобус попал под товарный поезд в Ленобласти, водитель без сознания

Автобус попал под товарный поезд в Ленобласти, водитель без сознания
ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

В поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти рейсовый автобус угодил под товарный поезд. Не обошлось без пострадавших.

Авария случилась вечером во вторник, 30 ноября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам пользователей, около 17:45 автобус угодил под поезд возле Волхонского шоссе. Пассажиров в автобусе не было. Водитель транспортного средства жив, но получил многочисленные травмы и потерял сознание.

На кадрах видно, что на месте работают спасатели и бригада скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вблизи станции Саперная Санкт-Петербурга электропоездом «Санкт-Петербург-Волховстрой» поезд сбил женщину. 44-летняя местная жительница, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

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