Автобус попал под товарный поезд в Ленобласти, водитель без сознания

В поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти рейсовый автобус угодил под товарный поезд. Не обошлось без пострадавших.
Авария случилась вечером во вторник, 30 ноября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».
По словам пользователей, около 17:45 автобус угодил под поезд возле Волхонского шоссе. Пассажиров в автобусе не было. Водитель транспортного средства жив, но получил многочисленные травмы и потерял сознание.
На кадрах видно, что на месте работают спасатели и бригада скорой помощи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вблизи станции Саперная Санкт-Петербурга электропоездом «Санкт-Петербург-Волховстрой» поезд сбил женщину. 44-летняя местная жительница, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.