Козырек торгового центра в Кировске рухнул от навалившегося снега

Козырек торгового центра в Кировске рухнул от навалившегося снега
Снегопад обрушился на Ленобласть. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленинградской области бушующий снегопад обрушил козырек.

Инцидент произошел днем во вторник, 30 ноября, в Кировске. Козырек ТЦ «Набережный» не выдержал тяжести снега и рухнул. К счастью, под конструкцией в этот момент никого не находилось.

Как сообщил 78.ru, конструкция рухнула прямо возле входа в здание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за последнюю неделю спрос на дворников в Петербурге вырос на 215%. Сильнее всего в дворниках нуждаются рядом со станциями метро синей ветки, чуть меньше — возле красной ветки, на третьем месте по спросу — фиолетовая. Средняя зарплата составляет 30 тысяч рублей, это на 4 тыс. больше, чем в прошлом году.

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