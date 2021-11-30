Козырек торгового центра в Кировске рухнул от навалившегося снега

В Кировском районе Ленинградской области бушующий снегопад обрушил козырек.

Инцидент произошел днем во вторник, 30 ноября, в Кировске. Козырек ТЦ «Набережный» не выдержал тяжести снега и рухнул. К счастью, под конструкцией в этот момент никого не находилось.

Как сообщил 78.ru, конструкция рухнула прямо возле входа в здание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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