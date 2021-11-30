Спрос на дворников в Петербурге вырос на 215% за неделю

В Петербурге за неделю количество вакансий дворников увеличилось на 215% по сравнению с началом месяца. Интерес работодателей связывают с ухудшением погодных условий, выяснили в пресс-службе компании HeadHunter Северо-Запад.

Так, только за последние семь дней на портале опубликовали почти 400 соответствующих вакансий, а за первую неделю месяца — порядка сотни. По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на дворников вырос на 71%.

Сильнее всего в дворниках нуждаются рядом со станциями метро синей ветки, чуть меньше — возле красной ветки, на третьем месте по спросу — фиолетовая.

Средняя зарплата составляет 30 тыс. рублей, это на 4 тыс. больше, чем в прошлом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем на улицы города вышли 1 180 человек и 1037 единиц снегоуборочной техники. При этом дорожные службы всю ночь добросовестно работали, чтобы обеспечить движение транспорта утром.