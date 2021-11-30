В Петербурге сейчас продолжают бороться со снегом 1 180 человек

В Петербурге сейчас продолжают бороться со снегом 1180 человек . Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге сейчас продолжают бороться со снегом 1180 человек . Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Дорожники продолжают убирать заснеженные улицы Петербурга. К настоящему моменту на дорогах работают 1 180 человек и 1037 единиц снегоуборочной техники.

По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Вадима Мизюкина, дорожные службы всю ночь добросовестно работали, чтобы обеспечить движение транспорта утром. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Главная задача днем — это постоянное подметание, потому что основная метель, слава Богу, которая была очень сильной ночью, закончилась. Дворники работают не перекрестках, расчищают пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Работа в усиленном режиме продолжается», — отмечает Мизюкин.

Дороги подметаются без перерывов, но интенсивные снегопад создает видимость, что работы и вовсе не было. Техника не успевает справляться со стихией. Только за ночь в Петербурге выпало до 15 сантиметров снега.

По некоторым адресам в городе службам даже удалось пройти два раза, но снег все равно заметал улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге автомобилистов призвали спуститься в метро и не мешать уборке снега.