Петербургских автомобилистов просят спуститься в метро и не мешать уборке снега

Петербургских автомобилистов просят спуститься в метро и не мешать уборке снега
Уборка снега в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Власти Петербурге призвали водителей сократить поездки на личном транспорте, чтобы дорожные службы могли более оперативно очистить улицы от большого количества снега.

В городе все еще продолжается борьба со стихией, дорожная обстановка остается затрудненной. Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, такие меры необходимы для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город.

Все автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты, однако большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику, добавили в комитете.

«Погодные условия не влияют на работу метрополитена — это самый быстрый способ передвижения», — говорится в сообщении.

Также водителей призвали не оставлять автомобили в неположенном месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 ноября в Центральном районе Санкт-Петербурга задействовали 570 дворников в связи со снегопадом.

новости СПб снегопад


 

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