Транспортная прокуратура начала проверку после аварии с участием грузового поезда и рейсового автобуса в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Дорожный инцидент случился во вторник, 30 ноября, около 17:45 на 12 км Волхонского шоссе. Столкновение произошло на подъездных путях Кировского завода.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуратура начала проверку безопасности. После изучения всех обстоятельств инцидента будут приняты все необходимые меры реагирования.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в салоне автобуса находился только водитель. 51-летний мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован в больницу. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Волхонском шоссе оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи.