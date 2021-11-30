Прокуратура проверит ДТП с автобусом, в который врезался поезд на Волхонском шоссе

Прокуратура проверит ДТП с автобусом, в который врезался поезд на Волхонском шоссе
ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Транспортная прокуратура начала проверку после аварии с участием грузового поезда и рейсового автобуса в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Дорожный инцидент случился во вторник, 30 ноября, около 17:45 на 12 км Волхонского шоссе. Столкновение произошло на подъездных путях Кировского завода.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуратура начала проверку безопасности. После изучения всех обстоятельств инцидента будут приняты все необходимые меры реагирования.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в салоне автобуса находился только водитель. 51-летний мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован в больницу. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Волхонском шоссе оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

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