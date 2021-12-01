В России ожидается рост цен на жилье перед новогодними праздниками

В России ожидается рост цен на жилье перед новогодними праздниками
Средние цены на жилье могут увеличиться на 5%. Фото: pixabay

Девелоперы предупредили жителей России о грядущем росте цен на жилье в декабре перед новогодними праздниками.

Об этом пишут «Известия». Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова предположила, что квартиры подорожают из-за ажиотажного спроса на недвижимость в мегаполисах. По ее мнению, средние цены на жилье могут увеличиться на 5%.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в свою очередь считает, что строительные компании начнут регулировать клиентский поток повышением цен, если в декабре продолжат расти продажи.

Он отметил, что на фоне новостей о новом штамме COVID начали снижаться фондовые рынки, а вместе с ними и цены на нефть.

Если тенденция сохранится, курс рубля продолжит падать, а это приведет к активной покупке недвижимости, в свете чего на квартиры вырастут цены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что земля под застройку жилья в Петербурге подорожала в два раза.

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