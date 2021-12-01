Новая зона платной парковки в центре Петербурга заработала с 1 декабря

С 1 декабря в Центральном районе Петербурга увеличивается зона платной парковки.

Платная парковка в историческом центре города расширилась на 71 улицу, новая зона состоит из 5,6 тысячи машиномест. Дополнительно власти оборудовали 552 места для автомобилистов с инвалидностью.

Владельцам машин категории В платная парковка с 1 декабря обойдется в 100 рублей за час. Месячный абонемент стоит 20 075 рублей, годовой — 179 580 тысяч рублей.

Для владельцев транспорта категории А и М парковка будет стоит 30 рублей в час. Стоимость абонемента на месяц составляет 6 тысяч рублей, на год — 54 тысячи рублей.

Водителям транспорта категории С придется заплатить 120 рублей в час, либо 24 тысячи рублей в месяц или 216 тысяч рублей в год.

Льготы приготовили для петербуржцев, которые живут в зоне платной парковки. Годовой абонемент в этом случае для транспорта категории В будет стоить 1,8 тысячи рублей, категории А — 900 рублей, категории С — 3,6 тысячи рублей.

Парковку можно оплатить через паркоматы, мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга, на сайте parking.spb.ru или через банкоматы банка ПСКБ или Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот.