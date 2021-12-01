В первый день зимы в Петербурге будет на 5 градусов холоднее нормы

В первый день зимы в Петербурге будет на 5 градусов холоднее нормы
Снегопад в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Температура воздуха в Северной столице в первый день зимы ожидается на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. По данным синоптика, 1 декабря город окажется во власти тыловой, холодной части циклонического вихря. Он принесет преимущественно облачную погоду и небольшой снег.

За окном будет от -4 до -6 градусов, в Ленобласти температура местами может опуститься до -8 градусов. Ветер в городе подует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти, но составит 743 мм рт.ст., что ниже нормы.

Леус добавил, что с момента последнего измерения высоты выпавшего снега в Петербурге выпало еще более 5 мм осадков, сегодня она должна составить около 20 см.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти снегопад закончится 3 декабря.

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