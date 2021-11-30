МЧС: в Ленобласти снегопад закончится 3 декабря

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области о снегопаде до 3 декабря.

Так, в первый день зимы на территории 47-го региона прогнозируют умеренные снегопады, а в некоторых районах — слабую метель. Температура воздуха в ночное время опуститься до -13 градусов, днем — от -4 до -9. На дорогах ожидается гололёд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, на следующий день пройдет небольшой снег, а вот в пятницу ожидается обильный снегопад.

В МЧС почеркнули, что все три дня на дорогах будет образовываться гололёд из-за перепадов температуры. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в течение суток будет на уровне -5…-7 градусов. На дорогах ожидается гололедица.