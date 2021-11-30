Петербуржцев предупредили о гололедице 1 декабря

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет умеренный снег. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -5…-7 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!