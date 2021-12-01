ВЦИОМ: половина россиян негативно отнеслись к идее отказу от наличных

ВЦИОМ: половина россиян негативно отнеслись к идее отказу от наличных
Купюрам отдают предпочтение чаще россияне старше 60 лет (46%). Фото: Pixabay

Почти половина (47%) россиян отрицательно относятся к идее отказаться от бумажных денег и пользоваться только банковской картой или онлайн-переводами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РБК. Расстаться с наличными готовы 45% респондентов. Менее трети (28%) жителей страны пользуются как наличными, так и безналичными способами оплаты. А четверть опрошенных (26%) предпочитают оплату бумажными купюрами.

При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только наличкой, а 11% ограничиваются безналичными способами. Купюрам отдают предпочтение чаще россияне старше 60 лет (46%). А вот безналичные расчеты предпочитает молодежь (56-70%).

Если в России повсеместно введут безналичную оплату, то 48% опрошенных заявили, что скорее не готовы отказаться от бумажных денег, а скорее готовы 49%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что социально значимые сайты в России стали бесплатными.

безналичная оплата вциом наличные деньги опрос


 

Новости партнеров
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВЦИОМ: половина россиян негативно отнеслись к идее отказу от наличных
Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 1 декабря
Профессор РАН рассказал, как переубедить антипрививочников
На шахте «Листвяжная» в Кузбассе стабилизировали газовую атмосферу
В первый день зимы в Петербурге будет на 5 градусов холоднее нормы
Вирусолог РАН: для оценки устойчивости омикрон-штамма к вакцинам нужно две недели
Новая зона платной парковки в центре Петербурга заработала с 1 декабря
В России ожидается рост цен на жилье перед новогодними праздниками