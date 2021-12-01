ВЦИОМ: половина россиян негативно отнеслись к идее отказу от наличных

Почти половина (47%) россиян отрицательно относятся к идее отказаться от бумажных денег и пользоваться только банковской картой или онлайн-переводами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РБК. Расстаться с наличными готовы 45% респондентов. Менее трети (28%) жителей страны пользуются как наличными, так и безналичными способами оплаты. А четверть опрошенных (26%) предпочитают оплату бумажными купюрами.

При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только наличкой, а 11% ограничиваются безналичными способами. Купюрам отдают предпочтение чаще россияне старше 60 лет (46%). А вот безналичные расчеты предпочитает молодежь (56-70%).

Если в России повсеместно введут безналичную оплату, то 48% опрошенных заявили, что скорее не готовы отказаться от бумажных денег, а скорее готовы 49%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что социально значимые сайты в России стали бесплатными.