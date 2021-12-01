Социально значимые сайты в России стали бесплатными

Социально значимые сайты в России стали бесплатными
Всего в список вошел 371 сайт. Фото: unsplash

В России с декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе граждан к социально значимым сайтам в интернете. Теперь абоненты смогут зайти на нужный им ресурс даже при отрицательном балансе.

Согласно закону, с 1 декабря россияне бесплатно могут получить услуги связи для доступа к порталам, которые внесут в список социально значимых. Порядок определения таких сайтов устанавливает российское правительство.

В перечень попадут сайты государственных и муниципальных органов власти, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. Другие ресурсы определит специальная комиссия кабмина. Всего в список вошел 371 сайт.

Сайты с бесплатным доступом должны контролироваться или быть созданными гражданами РФ, осуществляющими деятельности в стране. Кроме того, не менее 50% аудитории обязаны находиться в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин заявил, что ПЦР-тесты останутся бесплатными по полису ОМС.

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