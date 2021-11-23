Мишустин заявил, что ПЦР-тесты останутся бесплатными по полису ОМС

Мишустин заявил, что ПЦР-тесты останутся бесплатными по полису ОМС
По словам Мишустина, тестирование должно быть доступным для граждан. Фото: Кремль

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в последующие два года ПЦР-тестирование на коронавирус останется бесплатным для россиян.

Об этом он заявил 23 ноября на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. По словам Мишустина, тестирование должно быть доступным для граждан.

Для этого кабмин продлил бесплатное ПЦР-тестирование на ближайшие два года. Это позволит россиянам и дальше делать тесты на ковид по полису ОМС.

Также глава правительства подчеркнул важность того, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование.

Он отметил, что Роспотребнадзор уже постановил ежедневно проводить не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин обдумает идею QR-кодов для переболевших ковидом в легкой форме.

бесплатное пцр-тестирование михаил мишустин полис ОМС


 

Новости партнеров
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мишустин заявил, что ПЦР-тесты останутся бесплатными по полису ОМС
Психиатр рассказала о причинах тошноты от работы
Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур
Экс-супруг погибшей в ДТП потребовал с Собчак 2 миллиона долларов
В Стамбуле протестующие требуют отставки правительства Турции из-за обвала лиры
Электрички «Ласточка» запустят в Пушкин и Павловск в 2023 году
Готовившего стрельбу в школе Казани направили на психиатрическую экспертизу
Более 34 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19 в понедельник