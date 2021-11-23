Мишустин заявил, что ПЦР-тесты останутся бесплатными по полису ОМС

По словам Мишустина, тестирование должно быть доступным для граждан. Фото: Кремль

По словам Мишустина, тестирование должно быть доступным для граждан. Фото: Кремль

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в последующие два года ПЦР-тестирование на коронавирус останется бесплатным для россиян.

Об этом он заявил 23 ноября на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. По словам Мишустина, тестирование должно быть доступным для граждан.

Для этого кабмин продлил бесплатное ПЦР-тестирование на ближайшие два года. Это позволит россиянам и дальше делать тесты на ковид по полису ОМС.

Также глава правительства подчеркнул важность того, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование.

Он отметил, что Роспотребнадзор уже постановил ежедневно проводить не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин обдумает идею QR-кодов для переболевших ковидом в легкой форме.