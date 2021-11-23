Мишустин обдумает идею QR-кодов для переболевших ковидом в легкой форме

Некоторые из них не обращались в медучреждения, так как заболевание протекало легко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обдумает предложение о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели коронавирусом в легкой форме и не обращались за помощью к врачу. Об этом сегодня, 23 ноября, пишет ТАСС.

Инициатором обсуждений стал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что многие россияне имеют высокий титр антител, так как переболели в легкой форме. Чаще всего они не обращались к врачу, так как не видели в этом особой необходимости. Такие люди, считает Орлов, тоже должны получить QR-код. Губернатор предложил разработать на федеральном уровне порядок, который бы позволил предоставлять и таким гражданам QR-код через портал госуслуг.

Мишустин заверил, что подумает над сказанным. Он также призвал наращивать темпы вакцинации, добавляя, что на данный момент уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет чуть выше 50%.

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