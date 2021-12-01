В аэропорту Пулково в среду задержали восемь рейсов

В аэропорту Пулково в среду задержали восемь рейсов
В Пулково восемь задержанных рейсов . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня , 1 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тамбова, Самары, Москвы, Минска, Кишинева, Бишкека, Хабаровска и Дубая. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Тамбова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:00, однако время вылета сдвинули почти на пять часов — самолет поднимется в небо в 12:35. Далее с опозданием вылетит рейс до Самары. Вылет перенесли с 7:40 на 12:00.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 10:20, но по факту ждать придется до 11:25. Вылет рейса до Минска перенесли с 10:30 на 11:00.

Рейс до Кишинева задержали с 11:15 до 13:10. Самолет в Бишкек улетит не в 11:25, а в 12:25. С опозданием на полчаса вылетит рейс до Хабаровска, который планировали на 12:50.

Последняя задержка — самолет до Дубая. Он отправится в 16:30 вместо 13:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково.

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