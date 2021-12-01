В Ленобласти задержали распространителя наркотиков

При себе у мужчины были пят свертков с веществом голубого цвета.

В Ленинградской области задержали 37-летнего мужчину, который намеревался сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Мужчину задержали недалеко от ж/д станции города Выборг. При себе он имел пять свертков с веществом голубого цвета. Выяснилось, что местный житель приобрел наркотики в интернете, а затем хотел продавать их.

Мужчина сознался в содеянном и показал, где находятся его «тайники -закладки». В отношении него возбудили уголовно дело, распространителю может грозить срок до 20 лет. На данный момент подозреваемый уже арестован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодого петербуржца задержали: в фольге он прятал более 116 грамм наркотиков.