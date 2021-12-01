В Лужском районе нашли нарколабораторию, откуда изъяли 13 кг запрещенных веществ

Причастных к изготовлению наркотиков пока что не нашли.
В Лужском районе разыскивают людей, которые организовали нарколабораторию. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Лабораторию обнаружили в поселке Дзержинского на участке садоводства «Рапти». Оттуда изъяли более 13 килограммов различных наркотических веществ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются найти лиц, причастных к производству наркотических средств.
Возбуждено уголовное части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотических средств).
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали распространителя наркотиков.