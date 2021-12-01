Финальные штрихи: «Маяковская» почти готова к открытию

Финальные штрихи: «Маяковская» почти готова к открытию
Капитальный ремонт "Маяковской". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Станция, которую закрыли 11 месяцев назад, должна открыться 10 декабря.

В Санкт-Петербурге к открытию готовится отремонтированная станция метро «Маяковская». Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в комитете по транспорту.

Известно, что большая часть работ на объекте уже завершена, так что все идет по плану. Ожидается, что «Маяковская» откроет свои двери для пассажиров уже 10 декабря. К тому моменту специалисты успеют закончить пуско-наладочные работы, установить программное обеспечение на смонтированное оборудование и выполнить финальную уборку.

Напоминаем, что станцию метро закрыли 11 месяцев назад. За это время подрядчик выполнил гидроизоляционные работы, отремонтировал три эскалатора, выполнил облицовку пола, стен и колонн, установил новые двери. «Маяковскую» также постарались сделать более удобной для маломобильных горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как продвигается капремонт «Маяковской».

"Маяковская" новости СПб ремонт


 

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