На Новостроек тушили двухкомнатную квартиру

На Новостроек тушили двухкомнатную квартиру
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожар удалось ликвидировать примерно за полчаса.

В Кировском районе сегодня днем, 1 декабря, тушили двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Новостроек. Там в комнате площадью 16 квадратных метров загорелась обстановка на площади 1 квадратный метр. На место прибыли две единицы техники и девять пожарных, которые справились с пожаром примерно за полчаса.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первоклассник попал в больницу после ДТП на улице Ярослава Гашека.

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