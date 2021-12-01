На Новостроек тушили двухкомнатную квартиру

Пожар удалось ликвидировать примерно за полчаса.

В Кировском районе сегодня днем, 1 декабря, тушили двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Новостроек. Там в комнате площадью 16 квадратных метров загорелась обстановка на площади 1 квадратный метр. На место прибыли две единицы техники и девять пожарных, которые справились с пожаром примерно за полчаса.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

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