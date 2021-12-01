Строители, оставшиеся без зарплат, устроили погром в подъезде нового ЖК

Недовольные призывают некоего Армена расплатиться с ними.

Жильцы одного из ЖК в Невском районе рассказали о погроме в подъезде. По предварительным данным, его устроили строители, которым не выплатили вовремя зарплты. О случившемся люди написали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Утром 1 декабря люди увидели свой подъезд в плачевном состоянии. Он был измазан краской и залит водой. Также не работали лифты, была отключена горячая вода и отопление.

«Все кругом залито водой, даже потолок мокрый. Кругом погром!»,

— пишут жильцы.

Надписи на стенах пояснили, в чем дело. Некие строители не смогли получить зарплату от Армена

«За работу, Армен, надо платить. Плати!»,

— гласят надписи.

Жители многоэтажки уже обратились к управляющей компании и застройщику. Там пытаются разобраться, кто и кому не заплатил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новостроек тушили двухкомнатную квартиру.