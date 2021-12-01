На Лиговском агрессивный пассажир избил кондуктора

На данный момент мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который избил кондуктора. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы. Прямо в трамвае произошел конфликт между мужчиной и женщиной-кондуктором. Агрессор ударил оппонентку, после чего она нажала на тревожную кнопку и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Тревожными кнопками трамваи стали оснащать для обеспечения общественной безопасности на пассажирском транспорте. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец получил штраф за удар по ноге и лицу представителей власти. Александр Наумов вину полностью признал и раскаялся.