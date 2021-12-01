Путин проведет пресс-конференцию 23 декабря: позовут только избранных

Мероприятие пройдет в очном формате, приглашены будут только некоторые журналисты.

Президент России Владимир Путин планирует провести ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Мероприятие состоится в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференцию будут присутствовать не более 500 человек, чтобы не допустить распространения инфекции. В этом году она состоится не в Центре Международной торговли, а в Манеже.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что в этом году не будет свободной аккредитации.

«Мы будем сами выходить на журналистов»,

— пояснил Песков.

Для участия в президентской пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков опроверг информацию о смене термина «QR-код».