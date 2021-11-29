Песков опроверг информацию о смене термина «QR-код»

Кремль не намерен заниматься переименованием документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября. По его словам, власти России не ведут подобного рода дискуссию. Технология QR-кодов напрямую связана с мерами, которые власти страны применяют на фоне пандемии.

Как сообщили «РИА Новости», официальный представитель Кремля подчеркнул, что QR-коды можно называть по-разному, но они продолжать нести одну и ту же суть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле обсуждали новое название документа для людей, которые имеют медотвод, переболели коронавирусной инфекцией и сделали прививку от новой болезни. Это связано с тем, что у людей слишком много негативных ассоциаций со словом QR-код – таковы результаты социсследований.