В Кремле обсуждают новое название для документа с QR-кодами

Власти полагают, что с имеющимся названием слишком много негативных ассоциаций.

В Кремле обсуждают новое название документа для людей, которые имеют медотвод, переболели коронавирусом и сделали прививку. Речь идет о том, чтобы заменить термин QR-код на новый, сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Власти полагают, что у людей слишком много негативных ассоциаций со словом QR-код – таковы результаты социсследований. Для замены рассматриваются следующие варианты: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), который уже используется в мировой практике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном сотрудников просят предъявить QR-коды. Такое решение Михайлов принял в соответствии с постановлением Роспотребрадзора об обязательной вакцинации.