В Шушарах продавец суррогатного алкоголя избежал наказания после смерти клиентки

В Шушарах продавец суррогатного алкоголя избежал наказания после смерти клиентки
Женщина скончалась после употребления суррогатного алкоголя. Фото: https://pixabay.com/

Обвиняемый должен отработать 10 месяцев исправительных работ и выплатить 800 тысяч морального вреда.

В Санкт-Петербурге хозяин цеха суррогатного алкоголя избежал серьезного наказания по делу о смерти клиентки. Об этом сегодня, 1 декабря, рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что мужчина хранил и сбывал алкогольную продукцию в Шушарах, не имея при этом необходимой лицензии. Летом 2021 года у него приобрела спиртное местная жительница. После коньяка и водки женщину госпитализировали, в больнице она умерла от острого отравления метанолом.

Продавец алкоголя раскаялся и признал вину. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев. Также суд взыскал с обвиняемого 800 тысяч морального вреда в пользу родственницы погибшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем.

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В Шушарах продавец суррогатного алкоголя избежал наказания после смерти клиентки
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