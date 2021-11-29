В Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем

В Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: pixabay.com

Мальчик состоит на профилактическом учете.

В Санкт-Петербурге в больницу доставили шестиклассника, который отравился алкоголем. Как стало известно Gazeta.SPb, мальчик 2009 года рождения был госпитализирован поздним вечером 27 ноября.

Известно, что мальчик гулял со своей сестрой, когда ему стало плохо. Девочка позвала на помощь отца, который вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали шестиклассника в тяжелом состоянии, который даже не мог говорить.

На данный момент мальчик находится в реанимации. Известно, что ребенка воспитывают отец и мать, а также бабушка. Семья проживает в одной комнате в коммуналке. Школьник состоит на профилактическом учете за совершение антиобщественных действий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело о массовом отравлении сотрудников «Ленты» в Петербурге прекращено.

алкоголь госпитализация новости СПб отравление


 

Новости партнеров
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем
Безработный «заминировал» Европейский проспект и был задержан
В Петербурге заблокировали сайты с жестокими аниме, которые «плохо влияют ...
На улице Бабушкина из-за ссоры по оплате КУ петербуржец ударил ножом свою бабушку
Пьяный мужчина с «темным» прошлым угнал дорожную технику и врезался в ...
В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и ...
В Петербурге задержали монтажника, напавшего на парня с ножом
В Коммунаре загорелась фабрика по производству медицинских масок