В Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем

Мальчик состоит на профилактическом учете.

В Санкт-Петербурге в больницу доставили шестиклассника, который отравился алкоголем. Как стало известно Gazeta.SPb, мальчик 2009 года рождения был госпитализирован поздним вечером 27 ноября.

Известно, что мальчик гулял со своей сестрой, когда ему стало плохо. Девочка позвала на помощь отца, который вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали шестиклассника в тяжелом состоянии, который даже не мог говорить.

На данный момент мальчик находится в реанимации. Известно, что ребенка воспитывают отец и мать, а также бабушка. Семья проживает в одной комнате в коммуналке. Школьник состоит на профилактическом учете за совершение антиобщественных действий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело о массовом отравлении сотрудников «Ленты» в Петербурге прекращено.