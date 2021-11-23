Дело о массовом отравлении сотрудников «Ленты» в Петербурге прекращено

В Петербурге Приморский районный суд прекратил уголовное преследование заведующей столовой офиса гипермаркета «Лента» Светланы Ягодки по делу о массовом отравлении.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что заведующей было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Суд установил, что она не обеспечила соблюдение требований санитарных правил, что привело в 2019 году к отравлению 109 сотрудников «Ленты».

Выяснилось, что в столовой не проводилась дезинфекция посуды и приборов, журнал осмотра персонала на гнойничковые заболевания заполнялся формально, а к работе допускался персонал с признаками инфекционного заболевания. Качественной уборки в столовой не было, продукты хранились не по правилам.

В результате 109 человек заболели острой кишечной инфекцией.

Суд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в одной из школ Петербурга после обеда отравились младшеклассники.