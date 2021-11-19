В одной из школ Петербурга после обеда отравились младшеклассники

В одной из школ Петербурга после обеда отравились младшеклассники
Обед 19 ноября в школе состоял из свекольного салата с яйцом, горохового супа, запеченной курицы и вареных макарон. Фото: pixabay.com

В петербургской школе отравились младшеклассники.

Ученикам начальных классов школы № 575 Приморского района требуется медицинская помощь, пишет «Фонтанка».

«Вызвала врачей в полшестого, ребенок лежит никакой. Глаза закрыл, температура высокая, жалуется на живот», — рассказала мать ученика 2 класса «А».

Ученика увезли на скорой. Врачи поставили предварительный диагноз «пищевое отравление». «Сына рвет макаронами, ждем скорую, вызывали несколько раз», — жалуется мама из другого класса.

Обед 19 ноября в школе состоял из свекольного салата с яйцом, горохового супа, запеченной курицы и вареных макарон. Обеспечивает питанием учащихся школы № 575 фирма «Флоридан».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Следственного комитета Ленобласти проверяют информацию о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере под Приозерском. К делу подключилась прокуратура и эксперты Роспотребнадзора, которые взяли пробы пищи и воды.

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