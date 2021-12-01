Как популярный тиктокер Жора Князь напел песен на три миллиона подписчиков и перепел оригиналы

Как популярный тиктокер Жора Князь напел песен на три миллиона подписчиков и перепел оригиналы. Фото: скриншот YouTube/"Жора Князь"

Как популярный тиктокер Жора Князь напел песен на три миллиона подписчиков и перепел оригиналы. Фото: скриншот YouTube/"Жора Князь"

Тиктокер из Петербурга Жора Князь уже больше года публикует каверы на песни популярных исполнителей. Одна из его песен набрала около трех миллионов просмотров.

Жора князь утверждает, что его образ — это не аллюзия к какому-то конкретному музыканту из девяностых, а собирательный образ рокера прошлого времени. О своем творческом пути, идее псевдонима и колких комментариях новая звезда рассказала в своем первом интервью Peterburg2.

По словам петербуржца, идея создать образ Жоры Князя пришла при просмотре одного из интервью Юрия Дудя. Проект персонажа продумывался долго, но популярность все равно пришла неожиданно. Петербуржец записал первый мини-клип на песню Славы Марлоу «Снова я напиваюсь». После он заявил, что выложенное видео и есть оригинал, только сама песня из девяностых. Похожую схему тиктокер провернул и с песнями «Кадиллак» и «Диор». Тогда петербуржец еще не знал, как работают механизмы Tik-Tok.

«Дальше видео залетело в рекомендации Tik-Tok,и я на секунду почувствовал себя звездой», — отмечает Жора Князь.

Со временем исполнитель, наблюдая обратную связь, создал свой канал в YouTube, где начала делать полные версии песен. Находилось много разных оценок каверов, среди которых встречались и негативные. Сначала они расстраивали Жору, но, по его словам, потом он стал проще относиться к хейтерам.

Жора Князь работает не один. Ему периодически помогают другие творческие люди. В будущем музыкант думает о том, чтобы привлечь пиарщика. Сам песен петербуржец никогда не писал, но очень много играл каверов на протяжении всей жизни. Создавать свой альбом, по словам Князя, пока рано.

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