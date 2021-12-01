Гинцбург: омикрон-штамм сможет вытеснить вариант «дельта»

По мнению директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, новый омикрон-штамм коронавируса при условии более сильного заразного воздействия сможет вытеснить вариант «дельта».
Гинцбург считает, что омикрон-штамм способен вытеснить вариант «дельта», если будет более заразным. Об этом сообщает ТАСС.
«Возможно, у него будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», — отмечает специалист.
Также Гинцбург заявил, что пока рано говорить о способствовании появления нового штамма окончанию пандемии. По его мнению, необходимы экспериментальные данные. Однако учены допустил, что если при этом против омикрон-штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, вероятно, это можно приравнять к спасению.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что за осень суды Северной столицы рассмотрели 1 728 административных дел по статьям о нарушении санитарной безопасности в период пандемии коронавируса.