Гинцбург: омикрон-штамм сможет вытеснить вариант «дельта»

«Возможно, у него будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», — отмечает специалист.

Также Гинцбург заявил, что пока рано говорить о способствовании появления нового штамма окончанию пандемии. По его мнению, необходимы экспериментальные данные. Однако учены допустил, что если при этом против омикрон-штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, вероятно, это можно приравнять к спасению.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за осень суды Северной столицы рассмотрели 1 728 административных дел по статьям о нарушении санитарной безопасности в период пандемии коронавируса.