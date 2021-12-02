В Петербурге пенсионер «инвестировал» 1 млн в карман мошенников

В Петербурге пенсионер «инвестировал» 1 млн в карман мошенников
Пенсионер лишился крупной суммы. Фото: pixabay

Злоумышленники пока что не пойманы.

В Санкт-Петербурге разыскивают мошенников, которые обманули пенсионера на 1 миллион рублей. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратился мужчина 1949 года рождения. Он рассказал, что в конце ноября ему звонила женщина, представившаяся консультантом по инвестициям.

Александра соединила доверчивого пенсионера с консультантом Никитой, после чего тот убедил мужчину перевести им крупную сумму денег. Под видом инвестиций пенсионер перечислил на неустановленные номера киви-кошельков один миллион рублей.

После пожилой мужчина понял, что его обманули. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мошенники завладели 7 авто, не платя за них ни копейки.

инвестиции мошенники новости СПб пенсионер


 

Новости партнеров
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
В Германии заявили, что
В Германии заявили, что "Северный поток - 2" можно запустить без сертификации за миллион евро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пенсионер «инвестировал» 1 млн в карман мошенников
Мужчина устроил поножовщину во время ссоры с приятелем в Сестрорецке
До -17 градусов ожидается в Ленинградской области в пятницу
На Литейном молодой водитель из Узбекистана сбил подростка на «зебре»
Врач-анестезиолог из Петербурга избил пьяного мужчину до тяжелого состояния
В Петербурге собрались 6-балльные пробки утром в четверг
Ночью на Невском подрались двое: один из них после этого не подлежит опросу
В Красном Селе дагестанец без причины убил двух людей