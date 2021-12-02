В Петербурге пенсионер «инвестировал» 1 млн в карман мошенников

Злоумышленники пока что не пойманы.

В Санкт-Петербурге разыскивают мошенников, которые обманули пенсионера на 1 миллион рублей. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратился мужчина 1949 года рождения. Он рассказал, что в конце ноября ему звонила женщина, представившаяся консультантом по инвестициям.

Александра соединила доверчивого пенсионера с консультантом Никитой, после чего тот убедил мужчину перевести им крупную сумму денег. Под видом инвестиций пенсионер перечислил на неустановленные номера киви-кошельков один миллион рублей.

После пожилой мужчина понял, что его обманули. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мошенники завладели 7 авто, не платя за них ни копейки.