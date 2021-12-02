Петербуржцы перед Новым город мечтают о 190 тыс. рублей

Петербуржцы перед Новым город мечтают о 190 тыс. рублей
Мужчины чаще мечтают о большой зарплате, чем женщины. Фото: pexels

В преддверии праздников аппетиты горожан становятся выше.

Жители Санкт-Петербурга рассказали, сколько денег им нужно для счастья в преддверии Нового года. В среднем необходимо 192 тысячи рублей. Это меньше, чем москвичам и ростовчанам. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что в мае сумма была ниже примерно на 10 тысяч, а в январе 2021 года она равнялась 176 тысячам рублей. С каждым годом цена «счастья» растет, заметили аналитики.

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тысяч рублей в месяц. Обычно о больших суммах мечтают мужчины, а также зрелые люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель.

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Петербуржцы перед Новым город мечтают о 190 тыс. рублей
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