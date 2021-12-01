В 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель

В 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель
В 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Размер минимальной заработной платы в Северной столицы в грядущем 2022 году превысит общероссийский показатель на 36,9%.

Минимальная зарплата в Петербурге в 2022 году составит 21,5 тыс. рублей, что превышает общероссийский уровень МРОТ, который будет действителен с января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соглашение о минимальной зарплате в Петербурге на следующий год подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Межрегионального объединения организаций профсоюзов «Ленинградская федерация профсоюзов» Владимир Дербин.

Отмечается, что размер МРОТ в Петербурге на 2022 год установлен выше уровня инфляции. Кроме того, минимальная зарплата в городе превысит прожиточный минимум на 37%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сообщениям аналитиков, с начала 2021 года зарплаты жителей Санкт-Петербурга выросли на 5%.

Александр Беглов Анатолий Турчак Владимир Дербин зарплата мрот новости СПб


 

Новости партнеров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель
На Петрозаводской улице Петербурга горела бытовка
В Петербург не пропустили 26 тонн семян кунжута из Индии
Неужели поскользнулся? На станции «Комендантский проспект» лежит ...
На Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой
В Шушарах продавец суррогатного алкоголя избежал наказания после смерти клиентки
Петербурженка получила 333 тыс. рублей после падения в парке
МегаФон заметил рост популярности устройств для «умного дома»