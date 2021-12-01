В 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель

В 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

В 2022 году минимальная зарплата в Петербурге превысит общероссийский показатель. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Размер минимальной заработной платы в Северной столицы в грядущем 2022 году превысит общероссийский показатель на 36,9%.

Минимальная зарплата в Петербурге в 2022 году составит 21,5 тыс. рублей, что превышает общероссийский уровень МРОТ, который будет действителен с января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соглашение о минимальной зарплате в Петербурге на следующий год подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Межрегионального объединения организаций профсоюзов «Ленинградская федерация профсоюзов» Владимир Дербин.

Отмечается, что размер МРОТ в Петербурге на 2022 год установлен выше уровня инфляции. Кроме того, минимальная зарплата в городе превысит прожиточный минимум на 37%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сообщениям аналитиков, с начала 2021 года зарплаты жителей Санкт-Петербурга выросли на 5%.